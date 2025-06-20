Jun 20, 2025 10:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 عن مصدر عسكري: إسرائيل تستعد لضرب المنشأة النووية الرئيسية لإيران وتنتظر قرار انضمام واشنطن إلى الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o