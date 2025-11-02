1:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 عن مصدر بالجيش الإسرائيلي: نستعد لاحتمال استعادة جثة أسير أو أكثر من قطاع غزة الليلة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o