Aug 2, 2025 8:47 PMClock
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القناة 12 عن مصادر: المقترح الأميركي الإسرائيلي المحتمل بشأن قطاع غزة يشمل تخلي حماس عن سلاحها

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