Jul 2, 2025 8:11 PMClock
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القناة 12 عن مصادر إسرائيلية: سنبدأ الصفقة بشكل جزئي لكن هدفنا هو استكمال صفقة شاملة

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