Jul 2, 2025 8:20 PMClock
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القناة 12 عن مصادر إسرائيلية: سلمنا قائمة بأسماء جميع الرهائن ولم نقسمها إلى فئات كما حدث سابقا

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