Apr 9, 2025 9:17 AMClock
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القناة 12 عن مصادر أمنية: احتفاظ إسرائيل بمحور صلاح الدين بين قطاع غزة ومصر لن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس

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