Jul 16, 2025 4:14 PMClock
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القناة 12 عن مسؤول سياسي إسرائيلي: واشنطن حاولت ثنينا عن تنفيذ هجمات في دمشق

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