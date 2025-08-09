Aug 9, 2025 10:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: لا نستبعد العودة إلى المفاوضات بشأن صفقة جزئية في إطار خطة ويتكوف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o