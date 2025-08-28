آخر الأخبار
Aug 28, 2025 7:30 PM
أبرز الأحداث
القناة 12: تقديرات في إسرائيل أن رئيس أركان جماعة الحوثي ومسؤولين سياسيين استهدفوا خلال لقاء في صنعاء
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"فايننشال تايمز": فعلنا ما كان علينا القيا...
2025-08-29 16:29:08
المدير العام لوزارة الصحة في غزة: لا شيء تغير بعد إعلان الأمم المتح...
2025-08-29 16:27:00
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عملية استعادة جثمان الأسير إيلان فايس جرت ف...
2025-08-29 16:26:10
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"فايننشال تايمز": فعلنا ما كان علينا القيام به للمضي قدماً ونحن بحاجة لدعم عربي ودولي
المدير العام لوزارة الصحة في غزة: لا شيء تغير بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة وننتظر وفيات جماعية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عملية استعادة جثمان الأسير إيلان فايس جرت في وسط قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: حاولنا الخميس اغتيال رئيس أركان الحوثي ووزير دفاعه و ننتظر النتائج
ترامب يطلب من الكونغرس اقتطاع نحو خمسة مليارات دولار من المساعدات الدولية
الجيش: أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عرمون – عاليه المواطنَين (م.ت.) ووالده (ص.ت.) لإطلاق الأول النار على المواطن (خ.ا.م.) بتاريخ 28 / 8 / 2025 في منطقة الدامور – الشوف ما أدى إلى مقتله. وضبطت في حوزتهما السلاح الحربي المستخدم
تدابير سير في الأشرفية لمدة ثلاثة أيام
الجيش الإسرائيلي: الحوثيون سيكثفون جهود إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل
الحكومة متمسكة بسحب سلاح "الحزب"
ألمانيا تسجل أكثر من 3 ملايين عاطل للمرة الأولى منذ عقد
الجيش الإسرائيلي: ننتظر نتائج محاولتنا اغتيال رئيس أركان الحوثي
أيرلندا: الوقت حان لفرض عقوبات أوروبية على إسرائيل
البيت الأبيض: ترامب "لم يكن سعيداً" بضربات روسيا على كييف لكنه "لم ...
ناصر الدين في مؤتمر الاغتراب الطبي: لبنان الصحي يقوم بجناحيه المقيم والمغترب
بخاش: نطلق اليوم منصّة إيبوقراط لجمع أطباء لبنان حول العالم
ما هي تقنية الـ ICTriplex التي ابتكرها سالم للقضاء على السرطان؟
ندوة من اجل السلامة العامة والوقاية من أمراض السرطان من تنظيم "اليازا"
بيان تحذيري لرئيس الجمعية اللبنانية لمرضى الألزهايمر.. ماذا فيه؟
نقص العناصر الغذائية في جسمك.. 11 علامة لا يجب تجاهلها
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
4:29 PM
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"فايننشال تايمز": فعلنا ما كان علينا القيام به للمضي قدماً ونحن بحاجة لدعم عربي ودولي
4:27 PM
المدير العام لوزارة الصحة في غزة: لا شيء تغير بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة وننتظر وفيات جماعية
4:26 PM
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عملية استعادة جثمان الأسير إيلان فايس جرت في وسط قطاع غزة
4:21 PM
الجيش الإسرائيلي: حاولنا الخميس اغتيال رئيس أركان الحوثي ووزير دفاعه و ننتظر النتائج
4:17 PM
ترامب يطلب من الكونغرس اقتطاع نحو خمسة مليارات دولار من المساعدات الدولية
4:16 PM
الجيش: أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عرمون – عاليه المواطنَين (م.ت.) ووالده (ص.ت.) لإطلاق الأول النار على المواطن (خ.ا.م.) بتاريخ 28 / 8 / 2025 في منطقة الدامور – الشوف ما أدى إلى مقتله. وضبطت في حوزتهما السلاح الحربي المستخدم
4:08 PM
تدابير سير في الأشرفية لمدة ثلاثة أيام
4:07 PM
الجيش الإسرائيلي: الحوثيون سيكثفون جهود إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل
4:06 PM
الحكومة متمسكة بسحب سلاح "الحزب"
4:01 PM
ألمانيا تسجل أكثر من 3 ملايين عاطل للمرة الأولى منذ عقد
