Apr 3, 2025 10:46 PMClock
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القناة 12: ترامب قال إن إسرائيل استفادت من فتح السوق الأميركي لمنتجاتها لكنها لم تفتح سوقها الدفاعي للأميركيين

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