Apr 28, 2025 4:29 PMClock
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"القناة 12": تجنيد "الحريديم" هو عبوة سياسية يمكن أن تنفجر وعلى نتنياهو أن يقرر بأي اتجاه يسير

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