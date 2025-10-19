Oct 19, 2025 7:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12: النفق الذي قُصف معروف للجيش الإسرائيلي ولكن يعتقد أنه "كان به أسرى"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o