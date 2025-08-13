آخر الأخبار
Aug 13, 2025 6:43 PM
القناة 12 العبرية: وزير الخارجية الإسرائيلية "جدعون ساعر" يعود إلى حزب الليكود
ترامب: أعتقد أن بوتين يريد إنهاء الحرب وإنجاز اتفاق
2025-08-14 17:17:37
ستريدا جعجع تبحث مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار مشاريع حيوية لقضاء بشري
2025-08-14 17:09:26
رويترز: خامنئي توصل إلى توافق داخلي على استئناف المفاوضات النووية ل...
2025-08-14 17:00:39
دوليات
توتر متصاعد بين ترامب وزيلينسكي عشية قمة ألاسكا
صحة
عن لدغات الأفاعي... توجيهات من "الصحة"
الموز أم التمر.. أيهما أفضل؟
خلال موجات الحر.. ما كمية الماء التي يجب شربها؟
7 علامات على القدمين.. مؤشر لمشاكل صحية خطيرة!
8 أعراض إذا شعرت بها.. اذهب للطوارئ فورا
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
أخبار محلية
4:57 PM
عون:مشكلتنا تكمن بشكل كبير في الفساد لانه ...
أخبار محلية
4:40 PM
لاريجاني: نحن هنا وسحب السلاح "مرفوض"
أخبار محلية
3:30 PM
السنيورة من السراي: ندعم الرئيس سلام بقرار...
أخبار محلية
3:28 PM
جلسة لمجلس الوزراء في السراي
عدل وأمن
3:25 PM
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية ...
اقتصاد
2:52 PM
جابر: ما تم إقراره في جلسة الأمس يعكس إراد...
أخبار محلية
10:07 AM
لقاء بين قاسم ولاريجاني..وتأكيد على دعم إي...
خاص
4:20 PM
خطة الجيش لحصر السلاح انطلقت...معطيات ووقا...
خاص
11:38 AM
لبنان لا يُحكم بمنطق العشائر.. ولا يخضع لا...
