Jul 22, 2025 8:00 PMClock
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القناة 12: الشرطة الإسرائيلية تعتقل للمرة الأولى 3 من "الحريديم" لتهربهم من الخدمة بالجيش

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