Jul 11, 2025 9:53 PMClock
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"القناة 12" الاسرائيلية: 20 ألف جندي يعانون نفسياً بسبب الحرب وهذا العدد سيتضاعف

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