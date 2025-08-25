10:02 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"القناة 12" الاسرائيلية: رسالة حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل" تعبر عن موقف غالبية الإسرائيليين بشأن ضرورة وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o