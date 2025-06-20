Jun 20, 2025 4:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الاسرائيلية: تقارير عن خسائر بشرية جراء سقوط صاروخ ايراني في حيفا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o