May 7, 2025 9:24 PMClock
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القناة 12 الاسرائيلية: المسؤول الأميركي قال لعائلات الأسرى إذا لم تعد إسرائيل لرشدها فإن الصفقة مع السعودية ستمضي دونها

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