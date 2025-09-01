Sep 1, 2025 8:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الاسرائيلية: استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق في قضية "قطر غيت"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o