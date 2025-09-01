10:02 AMClock
القناة 12 الإسرائيليّة: إغلاق 17 مدرسة بتل أبيب وتعليق لافتات كتب عليها "47 مختطفاً ما زالوا بغزة ولن نتعلم التعايش مع هذا"

