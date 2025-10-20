Oct 20, 2025 8:26 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنير التقيا مطولا اليوم مع جنرالات الجيش الإسرائيلي لضمان الاستعداد العسكري للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o