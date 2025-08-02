Aug 2, 2025 1:29 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: ويتكوف قال لعائلات الأسرى إن غالبية الإسرائيليين يريدون عودة المخطوفين

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