Jun 20, 2025 12:16 PMClock
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"القناة 12" الإسرائيلية: هيئة الأمن السيبراني تحذر من هجمات إيرانية وتوصي بتأمين أنظمة كاميرات المراقبة

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