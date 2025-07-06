Jul 6, 2025 6:54 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن نتنياهو: اللقاء مع ترامب قد يساعد في إنجاز اتفاق غزة

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