Jun 27, 2025 10:20 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر سوري: اتفاق السلام يشير إلى أن الجولان سيكون "حديقة للسلام"

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