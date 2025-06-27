Jun 27, 2025 10:19 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر سوري: الاتفاق يتضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية التي استولت عليها بعد 8 ديسمبر

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