Jul 28, 2025 4:46 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر: وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيليان توجها إلى واشنطن لبحث ملفي غزة وإيران

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