Jun 25, 2025 10:48 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في الليكود: لا يمكن إنكار أن الجمهور قد سئم من جبهة غزة

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