Apr 11, 2025 10:29 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: نحو 2000 عضو هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي انضموا للعريضة الاحتجاجية بشأن غزة

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