Aug 4, 2025 8:18 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يميل لتوسيع الهجوم في قطاع غزة واحتلاله بالكامل

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