Jul 7, 2025 10:16 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يصل واشنطن ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق مساءً

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