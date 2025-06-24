Jun 24, 2025 5:52 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترامب اتفقا على تفاصيل وقف إطلاق النار وترامب حصل على موافقة إسرائيلية رسمية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o