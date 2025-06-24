Jun 24, 2025 5:52 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وافق في اتصال مع ترامب على وقف إطلاق النار ما دامت إيران ملتزمة به

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