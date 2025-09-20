Sep 20, 2025 8:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو قد يعقد اجتماعاً حاسماً غداً بشأن المفاوضات مع سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o