Oct 22, 2025 8:55 PMClock
القناة 12 الإسرائيلية: نائب الرئيس الأميركي طلب من نتنياهو منح فرصة لإنجاح الاتفاق في غزة

