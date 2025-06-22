Jun 22, 2025 4:27 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية: من المرجّح أن غالبية اليورانيوم المخصب كانت في المواقع التي تعرّضت للقصف الأميركي

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