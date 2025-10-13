Oct 13, 2025 12:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: من المرجح سفر نتنياهو إلى شرم الشيخ على متن طائرة ترامب وعودته بطائرة إسرائيلية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o