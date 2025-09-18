Sep 18, 2025 3:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: مقتل أحد المصابين في عملية إطلاق نار على جسر أللنبي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o