Oct 13, 2025 7:41 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: مروحيّات سلاح الجو تهبط في قاعدة ريعيم استعدادًا لنقل الرهائن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o