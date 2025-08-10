Aug 10, 2025 1:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية: لابيد يقترح على سموتريتش التقدم بطلب يسمح بإعادة طرح قانون حل الكنيست

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o