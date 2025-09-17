Sep 17, 2025 7:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع السابق غالانت: لم أسمع حتى الآن كيف سيؤدي احتلال غزة لتحقيق أهداف الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o