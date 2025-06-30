Jun 30, 2025 11:39 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سوري: دمشق ستطلب من إسرائيل الاعتراف بوحدة سوريا وعدم التدخل في شؤون الدروز والعلويين والأكراد

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