May 1, 2025 2:18 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش اغتال عنصرا آخر في حزب الله في غارة ثانية على جنوب لبنان

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