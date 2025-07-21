Jul 21, 2025 8:18 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: إذا واصلت حماس تعنتها سندرس إعادة الوفد إلى إسرائيل

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