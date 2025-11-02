Nov 2, 2025 8:44 PMClock
أبرز الأحداث
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: هناك تغيير في نهج الإدارة الأميركية حيث بدأت بالضغط على الدولة اللبنانية لأنها تدرك أن الجهود المبذولة لنزع سلاح حزب الله لم تكن كافية

