Jun 28, 2025 8:09 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو بعث رسائل تشير إلى أنه معني بإنهاء الحرب على غزة خلال 10 أيام

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