Aug 2, 2025 9:26 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: مخاوف من صدام محتمل بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل

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