Jul 3, 2025 7:12 AMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية وأمنية: التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن يمر عبر فرض عقوبات على كبار قادة حماس في الخارج

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