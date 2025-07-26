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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: روبيو أبلغ عائلات الرهائن أن الوقت حان لدراسة نهج أكثر شمولا لإنهاء الحرب بغزة

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