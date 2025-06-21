Jun 21, 2025 8:23 PMClock
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: الجيش الإسرائيلي دمر منشأة أصفهان النووية بالكامل

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